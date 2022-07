JOURNAL JEUDI 30 JUIN 2022 00:00 / 6:53 1X

Le Job Truck d’ESSY permet l’accompagnement à l’emploi des publics dans les zones rurales, comme ici à Guerville.

TITRES :

– Fait divers : un automobiliste a percuté une pompe à essence à Epône

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine lance la 4e édition de son Prix de l’entrepreneur.

– Porcheville : la commune propose un questionnaire d’accompagnement à ses commerçants.

– Interview d’Aude Amarrurtu, directrice de l’association DEFI Services +, et Evelyne Placet, maire de Guerville. Elles reviennent sur la venue, à Guerville, du Job Truck de l’association, par le biais la plateforme ESSY, Emploi Social et Solidaire en Yvelines.