JOURNAL JEUDI 6 JUIN 2024

TITRES:

– Saint Marcel/Vernon : Patrick Bonte est le nouvel entraîneur du club SMV handball, succédant à Jérôme Delaporte qui a dirigé l’équipe depuis 2019.

– Gasny : Le collège Marc Chagall a ouvert ses portes le 25 mai dernier pour accueillir les futurs élèves de 6e et leurs parents.

– Bois-Jérôme-Saint-Ouen : L’ancien château d’eau des années 50, transformé en gîte, dans ce village a été élu plus beau gîte rural de France !

– Vexin-sur-Epte : La commune de Forêt-la-Folie accueillera la seconde édition du festival The Madness Jungle le 15 juin prochain.

– Interview de Marion Papin, responsable du service animation et Château-Gaillard pour l’office de tourisme Nouvelle Normandie. Julien Hector, directeur de la culture et du patrimoine pour la ville des Andelys et Sébastien Bernard, chargé de projet éducatif à la mairie de Vernon et référent handicap sur les temps périscolaire. A l’occasion des JO 2024, Vernon, Les Andelys et le département se sont associés pour proposer le 8 juin prochain un spectacle vivant sur la Seine : Olympia. Ce spectacle mettra en avant l’art vivant et le sport. Et pour accompagner cet événement, les deux villes proposent des Olympiades culturelles.