JOURNAL LUNDI 05 JUIN 2023

Stéphane Delleville a installé et créé sa brasserie directement chez lui.

TITRES:

– Fait divers : percuté par une voiture, le conducteur d’un scooter est décédé près de Gisors.

– Vexin-sur-Epte : le Comice Agricole aura lieu samedi et dimanche.

– Vernon : le prochain concert de la Philhar aura lieu dimanche.

– Interview de Stéphane Delleville, fondateur de la Brasserie des Cottereaux. La Brasserie des Cottereaux, située à Gaillon, continue de s’agrandir, et propose de plus en plus de bières (à consommer avec modération).