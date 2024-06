JOURNAL LUNDI 10 JUIN 2024 00:00 / 7:01 1X

TITRES:

– Bernouville : Une ancienne friche industrielle va renaître grâce à l’entreprise Novus.

– Les Andelys : La collégiale Notre-dame de la ville voit ses balustrades restaurées par Robin Da Silva, sculpteur et tailleur sur pierre, meilleur Ouvrier de France 2023.

– Bois-Jérôme-Saint-Ouen : Didier Ehretsmann, habitant de la commune, a eu l’honneur d’être juré au prestigieux Prix du livre Inter 2024.

– Saint-Marcel : Raymond, 75 ans et malvoyant, a achevé son premier marathon en 4h39 min, guidé par son amie Marie Jo.

– Interview de Mehdi Kruger, poète, interprète. L’artiste slameur, Mehdi Kruger a été en résidence toute la saison avec Seine Normandie Agglomération Culture et la ville. Il a clôturé sa résidence le 1er juin avec la programmation de son spectacle.