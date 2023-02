JOURNAL LUNDI 13 FÉVRIER 2023 00:00 / 7:01 1X

Lucie et Louis Gicquel ont créé l’association l’an dernier à Vernon.

TITRES:

– Fait divers : ivre, il conduisait sans permis et à contresens, à Evreux.

– Vernon : des portes ouvertes ce mercredi à l’ITII.

– Vexin-sur-Epte : une après-midi jeu vidéo demain.

– Interview de Louis et Lucie Gicquel, fondateurs de l’association « 4 Roues et 4 Pattes ». L’association a été fondée pour venir en aide à Lucie Gicquel, atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos. En ce moment elle propose à la vente des colliers pour chiens, qu’elle crée elle-même, à la demande.