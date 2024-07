JOURNAL LUNDI 1er JUILLET 2024 00:00 / 11:39 1X

Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées.

TITRES:

– Yvelines : Résultats des élections législatives pour la 8ème circonscription.

– Yvelines : Résultats des élections législatives pour la 9ème circonscription.

– Interview des candidats retenus pour le second tour aux élections législatives de la 8ème et la 9ème circonscription des Yvelines : Benjamin Lucas, député sortant de la 8ème pour le Nouveau Front Populaire, Cyril Nauth pour le Rassemblement National (8ème), Bruno Millienne, député sortant de la 9ème circonscription pour le Modem qui a choisi de retirer sa candidature, Laurent Morin pour le Rassemblement National (9ème) et Dieynaba Diop, candidate du Nouveau Front Populaire.