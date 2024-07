JOURNAL LUNDI 1er JUILLET 2024 00:00 / 9:34 1X

BPM vous propose une édition spéciale au lendemain du premier tour des élections législatives.

TITRES ELECTIONS LEGISLATIVES 1ER TOUR :

– Nous commençons avec une vue d’ensemble sur le département et les résultats des 5 circonscriptions. Dans la 5e circonscription, c’est donc le candidat du Timothée Houssin du Rassemblement National qui est sorti en tête avec 45,26 % des voix, suivi de Frédéric Duché pour le parti Ensemble avec 24,39 % des voix.

– A Vernon, nous revenons sur les résultats de ce premier tour des élections législatives sur la commune. Pierre Yves Jourdain du Nouveau Front Populaire est ressorti en tête, avec 33,58 %, suivi par Fréderic Duché pour Ensemble, avec 32,14 %, et Timothée Houssin du Rassemblement National arrive en troisième position avec 27,09 %.

– Interview de Timothée Houssin pour le Rassemblement National et Fréderic Duché pour Ensemble. Les 2 candidats qualifiés pour le second tour dans la 5e circonscription de l’Eure ont accepté de répondre à nos questions.