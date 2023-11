JOURNAL LUNDI 20 NOVEMBRE 2023 00:00 / 7:09 1X

Clémence Alexandre a enchaîné après son premier salon de la peinture, avec sa première exposition à la Maison du Temps Jadis à Vernon.

TITRES:

– Fait divers : un homme découvre une mygale dans son jardin, à Pont-Saint-Pierre.

– Les Andelys : un ciné débat organisé dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

– Vernon : la Ville certifiée pour son accueil et sa relation aux usagers.

– Interview de Clémence Alexandre, jeune artiste peintre. Clémence Alexandre a participé à son premier salon de la peinture à Saint-Marcel les 4 et 5 novembre derniers, et y a remporté le Prix Michèle Bloeme.