JOURNAL LUNDI 24 OCTOBRE 2022

Epône : Les locaux de l'ancienne mairie vont accueillir début 2023 un nouveau service de La Poste et un espace coworking.

– Fait divers : Le maire de Conflans-Sainte-Honorine Laurent Brosse condamné part le tribunal judiciaire de Versailles pour rébellion et refus d’obtempéré.

– Fait divers : A Elancourt, un adolescent de 14 ans a été agressé car son look était jugé trop efféminé.

-Conseil communautaire : L’agglomération du Grand Paris Seine et Oise va allouer plus d’un million d’euros pour venir en aide aux communes de moins de 5 000 habitants dans des projets communaux.

-Epône : Les locaux de l’ancienne mairie vont accueillir début 2023 un nouveau service de La Poste et un espace coworking.