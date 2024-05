JOURNAL LUNDI 27 MAI 2024 00:00 / 7:10 1X

Les trois associations Habitat et Humanisme, Alfa et VMEH ont reçu chacune un chèque dans le cadre des courses solidaires du centre Leclerc de Vernon.

TITRES:

– Vernon : Un propriétaire d’un terrain vernonnais obtient gain de cause suite à sa volonté d’urbaniser son terrain.

– Etrépagny : Tragique accident de moto, un motard âgé d’une trentaine d’années a perdu le contrôle de sa moto dans un carrefour.

– Les Andelys : Les travaux de rénovation touchent à leur fin dans le lycée Jean-Moulin. La Région Normandie a investi 22 millions d’euros pour moderniser cet établissement.

– Gaillon : La brigade de gendarmerie a ouvert ses portes aux collégiens et lycéens.

– Vernon : Les élèves de l’école Jeanne d’Arc à Vernon, ont participé à une opération de nettoyage des berges de la Seine.

– Les Andelys : La route de Cléry s’est vue fermée à la circulation entre Vézillon et le hameau des Andelys à cause d’un camion de déménagement bloqué.

– Vernon : Une conférence-débat sur l’attention sera animée par un expert en développement des ressources humaines, le 1er juin.

– Interview de Mathieu Porquet directeur du centre Leclerc de Vernon et Isabelle de l’association Alfa. Le centre Leclerc a remis comme chaque année trois chèques à trois associations locales qui œuvrent dans le secteur de l’insertion, de la précarité et du handicap, dans le cadre de ses courses solidaires.