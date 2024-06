JOURNAL LUNDI 3 JUIN 2024 00:00 / 7:15 1X

TITRES:

– Les Andelys : MonLogement27 a terminé la réhabilitation de 38 logements collectifs de la résidence des Maraîchers 1 et 2, après six mois de travaux.

– Fourges : La boulangerie Le Four’gien, dirigée par Nathalie et Dominique Pavanello, est victime d’actes de malveillance depuis plusieurs mois.

– Gisors : La commémoration de l’abolition de l’esclavage cette année a été organisée par le groupe d’opposition, au lieu de la municipalité.

– Vernon : Les sapeurs-pompiers souhaitent attirer de nouvelles recrues, ils ont organisé une opération séduction devant la mairie.

– Interview de Julien Gambier, directeur-adjoint du campus Sainte Anne. L’UFA Sainte Agnès ouvre son tout premier Bachelor « Chargé de gestion commerciale ». C’est une première pour le territoire de Vernon !