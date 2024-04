JOURNAL LUNDI 8 AVRIL 2024 00:00 / 7:24 1X

Bulles en ville, l’évènement organisé par l’association de Bulles de Mantes et la ville de Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Guyancourt : Un adolescent épônois frappé à coups de barre de fer.

– Andrésy : Le corps d’une fillette repêché dans la Seine.

– Buchelay : Un voleur de portables arrêté.

– Yvelines : Tracteur Blues revient fin mai pour sa 26ème édition.

– Interview de Bernard Launois et Jérôme Bouteiller, président et vice-président de l’association Bulles de Mantes. L’association et la municipalité de Mantes-la-Jolie viennent de lancer Bulles en ville, des expositions dans les trois quartiers de la ville qui se termineront sur une chasse aux livres dans les commerces du centre et une grande séance de dédicaces.