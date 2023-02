JOURNAL MARDI 07 JANVIER 2023 00:00 / 7:06 1X

Le Salon de l’Habitat, de l’Artisanat et de la Décoration est organisé tous les ans par l’Agence Well’com et le Club des Commerçants de Vernon.

TITRES:

– Fait divers : un cycliste décède dans un accident de la route, à Frenelles-en-Vexin.

– Saint-Marcel : la troisième édition de Saint-Marcel fait ses J.O c’est ce samedi.

– Gaillon : un radar pédagogique installé en test Avenue du Maréchal-Leclerc.

– Interview de David Desquirez, organisateur du Salon de l’Habitat, de l’Artisanat et de la Décoration. Le Salon de l’Habitat, de l’Artisanat et de la Décoration aura lieu ce samedi et dimanche à l’Espace Philippe Auguste.