JOURNAL MARDI 12 DECEMBRE 2023 00:00 / 6:58 1X

Guy Cogoni, adjoint au maire de Mantes-la-Ville en charge de l’accès à la culture.

TITRES:

– Limay : Une femme de 65 ans agressée et violée à son domicile.

– Conflans-Sainte-Honorine : Condamnation pour les ex-collégiens qui avaient permis d’identifier Samuel Paty.

– Saint-Quentin-en-Yvelines : Anthony Jeanjean et Laury Perez, champions du monde de BMX.

– Mantes-la-Jolie : Marché de Noël et animations ce week-end, square Brieussel Bourgeois.

Interview de Guy Cogoni, adjoint au maire de Mantes-la-Ville en charge de l’accès à la culture. Les Hivernales reviennent pour fêter la fin de l’année pour la 3ème année avec deux temps forts jusqu’au 23 décembre.