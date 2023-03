JOURNAL MARDI 14 MARS 2023 00:00 / 7:00 1X

TITRES:

– Fait divers : des cambrioleurs se font passer pour des gendarmes sur le secteur de Pacy-sur-Eure.

– Vernon : La Tricoterie fermera ses portes le 25 avril.

– Bueil : le Marché de Printemps revient ce week-end.

– Interview de Stéphane Lebarbey, Directeur de la restauration à l’hôtel Mont-Vernon, à Saint-Marcel. L’Hôtel-Restaurant Mont-Vernon et Elvira Stand organisent samedi et dimanche la 4ème édition du Salon de la Femme et du Bien-être.