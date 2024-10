JOURNAL MARDI 15 OCTOBRE 2024 00:00 / 7:16 1X

En photo : Nagnalé Culus Keita, informatrice jeunesse du Sport d’Aubergenville.

TITRES:

– Saint-Rémy-Lès-Chevreuse : La ville appelle à la solidarité après la tempête Kirk.

– Yvelines : Des travaux pour sécuriser les falaises de Juziers et Mézières-sur-Seine.

– Aubergenville : Marche pour Octobre Rose avec Puri’Elles ReChausse ses baskets, le 26 octobre.

Interview de Caroline Legros, auteure de romans. Son quatrième roman sort en pré-vente, et à cette occasion elle nous présente ses livres, son style et sa passion pour l’écriture.