JOURNAL MARDI 18 JUIN 2024 00:00 / 7:08 1X

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ce magasin, rendez-vous sur leur site internet : www.auvidegrenier.fr

TITRES:

– Gisors : L’arrivée des médecins itinérants Doct’Eure dans le Vexin marque un tournant pour lutter contre le désert médical.

– Gisors : Bonne nouvelle pour l’hôpital de la ville : l’établissement n’est plus en danger grâce à de nouveaux financements.

– Vernon : L’association Les Chat’mis lance un SOS urgent pour trouver des familles d’accueil aux chats abandonnés.

– Saint-Marcel : Le club de gymnastique volontaire de Saint-Marcel organise des portes ouvertes jusqu’au vendredi 21 juin, offrant des cours gratuits de fitness, body détox, Pilates, et zumba.

– Interview de Clémence, directrice du nouveau magasin « Au vide grenier » à Saint-Marcel. Le 29 mai dernier, un vide-grenier permanent s’est installé à Saint-Marcel. L’enseigne propose à des particuliers de louer un stand et vendre leurs vêtements, meubles et objets à bas prix.