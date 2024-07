JOURNAL MARDI 2 JUILLET 2024 00:00 / 7:16 1X

Les réactions des candidats non retenus pour le second tour des élections législatives anticipées.

TITRES:

– Yvelines : L’appel aux votes démarre pour les élections législatives.

– Yvelines : Les Yvelines, terre de triangulaire.

– Interview des candidats de plus de 5 % des voix n’ayant pas atteints le second tour aux élections législatives de la 8ème et la 9ème circonscription des Yvelines : Alexis Costa, candidat d’Ensemble pour la République (8ème), Stephan Champagne, sans étiquette (8ème) et Hervé Riou, candidat de Nouvelle Energie (9ème).