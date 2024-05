JOURNAL MARDI 21 MAI 2024 00:00 / 7:10 1X

Les 7 couleurs dévoilées par l’entreprise Pantone, en collaboration avec l’agence d’attractivité de l’Eure Eureka, qui mettent en avant le département.

– Incarville : Un hommage poignant a été rendu aux deux agents tués, Arnaud Garcia et Fabrice M, deux jours après l’attaque meurtrière du fourgon pénitentiaire à Incarville.

– Vernon : Un bus a été dégradé, et treize véhicules de la société Transdev Normandie Val-de-Seine ont été vandalisés dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai.

– La Chapelle-Longueville : Le procès des parents accusés d’avoir violé et tué leur bébé en décembre 2020 devait débuter aujourd’hui à la cour d’assises d’Évreux, mais a été reporté au 26 juin prochain.

– Vernon : La commémoration du 8 mai 1945 a mis à l’honneur des lycéens en préparation militaire marine à Rouen.

– Interview d’Alexandre Rassaërt, président du département de l’Eure et Thomas Elexhauser, le président de l’agence d’attractivité de l’Eure, Eureka. Le nuancier « Première impression », conçu par Pantone pour les 150 ans de l’impressionnisme, a été dévoilé en avant-première au Musée des impressionnismes de Giverny le 15 mai dernier. Sept couleurs qui rendent hommage aux territoires de l’Eure.