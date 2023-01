JOURNAL MARDI 24 JANVIER 2023 00:00 / 7:01 1X

Vous pouvez contacter Sabine Vaisse par mail à : sabinevaisse7@gmail.com.

TITRES:

– Fait divers : un conducteur contrôlé avec plus de deux grammes d’alcool par litre de sang, à Vernon.

– Heubécourt-Haricourt : la Ville souhaite mettre en place un système d’alerte par SMS.

– SNCF : les gares de Vernon et Gaillon-Aubevoye pas desservies samedi et dimanche.

– Interview de Sabine Vaisse, coach sportive récemment diplômée, habitante de Vernon. Elle a lancé son activité « Le Corps et le Souffle » en novembre dernier pour proposer différentes activités physiques à destination de tous.