JOURNAL MARDI 25 OCTOBRE 2022

Nadège gérante et associée de la boulangerie l’Ami du pain de Mantes-la-Jolie.

– Fait divers : A Guyancourt un couple en garde vue suite à une altercation physique entre deux femmes.

– Faits-divers : Route de Beynes revenons sur l’accident survenu entre un automobiliste et un cycliste.

-Poissy : L’hôpital annonce devoir fermer son service d’urgences pédiatriques faute de médecins généralistes.

-Limay : Le marché nocturne se met aux couleurs d’Halloween.

