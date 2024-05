JOURNAL MARDI 28 MAI 2024 00:00 / 7:03 1X

Venez nombreux à la fête du vin d’Autils !

TITRES:

– Eure : Plus de 600 gendarmes ont été mobilisés du 13 au 16 mai dernier pour l’opération « Place nette » dans le département, visant à démanteler des trafics de drogue.

– Vernon : Les travaux de restauration de la Collégiale Notre-dame à Vernon se poursuivent, avec un coût total de 3,3 millions d’euros et une fin de chantier prévue pour 2026.

– Les Andelys : Un chèque de 1 500 euros a été remis par le club Inner Wheel de la ville au Comité olympique et sportif de l’Eure pour soutenir le projet « Cap sur les Jeux ».

– Douains : Le Village des marques Mc Arthur Glen Paris-Giverny organise son premier événement caritatif, le Run Festival, ce samedi 1er juin.

– Interview de Christophe Beau, vigneron et président de l’association In cailloutin veritas. La commune d’Autils accueillera le 2 juin prochain la troisième édition de la fête du vin. Musique, repas, dégustation de vin, fanfare et œuvre participative sont au programme !