JOURNAL MARDI 7 MAI 2024

TITRES:

– Vexin-sur-Epte : Une réunion publique pour guider les habitants dans la rénovation énergétique a été organisée par le conseil participatif de Vexin sur epte avec l’aide du service habitat de Seine Normandie Agglomération, Soliha et Citémétries.

– Vexin-sur-Epte : Une marche solidaire en faveur des sportifs handicapés de haut niveau à été organisé par l’association Inner Wheel des Andelys.

-Vernon : Un chèque de 713 euros a été reversé à l’association Chat’mis vernonnais et le donateur est la boulangerie Au Péché Véniel.

–Interview d’Alice Delabrière, déléguée départementale d’Alliance Vita dans l’Eure (association pour la protection de la vie et de la dignité humaine) et de Philippe Lohéac délégué de l’Eure de l’association pour le droit de mourir dans la dignité. Alliance Vita était présent sur le marché le 27 avril dernier pour une campagne de tractage pour dénoncer le projet de loi sur la fin de vie. Mais tous ne sont pas du même avis, le délégué de l’Eure de l’ADMD nous fait part de son opinion.