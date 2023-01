JOURNAL MERCERDI 25 JANVIER 2023 00:00 / 6:59 1X

Stéphan Champagne, maire de Saint Martin la Garenne et vice-président délégué à la gestion des déchets du GPSEO.

TITRES:

– Poissy: une montre volée de plus de 80 000 euros retrouvée.

– Yvelines : Le ministre de l’intérieur est venu échanger avec des maires pour les futures brigades de gendarmerie prévues cet été.

– Saint-Germain-en-Laye : la fresque géante pour le climat a réuni plus de 300 personnes.

– Mantes-la-Jolie : Aïeuls’s rock en concert à l’espace Brassens, samedi soir.

– Interview de Stéphan Champagne, maire de Saint-Martin la Garenne et vice-président délégué à la gestion des déchets du Grand Paris Seine et Oise. Le GPSEO a mis en place de nouvelles règles de tri pour les déchets.