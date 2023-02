JOURNAL MERCREDI 01 FÉVRIER 2023 00:00 / 7:01 1X

Amandine (sur la photo) et Mélusine ont insisté sur l’importance de cette réunion.

TITRES:

– Fait divers : en instance de divorce, elle frappe son mari, à Evreux.

– Vernon : les ateliers d’improvisation de retour au Théâtre du Lion samedi.

– Giverny : deuxième session de job-dating de McArthurGlen les 7 et 8 février au Musée des Impressionnismes.

– Interview de Mélusine et Amandine, responsable de l’antenne du Département de l’Eure du collectif Nous Toutes. Nous Toutes 27 organise ce samedi, à l’Espace Marcel Beaufour de Vernon, une réunion d’information et de revendication sur les droits à l’IVG.