JOURNAL MERCREDI 06 JUILLET 2022 00:00 / 7:13 1X

Annabelle Bouzit, coordinatrice de Bulles d’Eveil dans les Yvelines.

TITRES :

– Fait divers : un habitant des Mureaux a tenté d’escroquer la Direction départementales des finances publiques.

– Transports : il n’y aura aucun train entre Epône-Mézières et Mantes la Jolie jusqu’au 26 août.

– Epône et Mézières sur Seine : le Grand Paris Seine et Oise lance une concertation sur le projet de quartier de gare.

– Interview d’Annabelle Bouzit, coordinatrice de Bulles d’Eveil dans les Yvelines. Elle nous parle de l’ouverture d’une micro-crèche à Ecquevilly d’ici la fin 2022.