JOURNAL MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022

Alice Gozlan et Zacharie Lorent de la Compagnie A point sont venus nous présenter leur nouvelle pièce Sodium.

TITRES:

– Yvelines : deux ans de prison pour le voleur de cartes bancaires dans les hôpitaux.

– Le « Plan grand froid » activé dans le département.

– Mantes-la-Jolie : le gérant d’un kebab offre 150 repas pour le gala de Noël de l’association Les Mamans du ciel.

– Aubergenville : la fête de l’hiver.

– Interview d’Alice Gozlan, metteuse en scène et Zacharie Lorent, auteur et comédien de la pièce Sodium, jouée au Collectif 12 à Mantes la Jolie, jeudi 15 et vendredi 16 décembre.