JOURNAL MERCREDI 15 MAI 2024

Alexandre Rassaërt distribue les livres aux élèves de 4ème du Collège Cervantes de Vernon.

TITRES:

– Incarville : Un fourgon pénitentiaire a été attaqué. Trois agents pénitentiaires ont été tués et trois autres sont blessés.

– Vernon : Une coupe d’arbres a été lancée dans la forêt communale de Bizy, pour préserver le « patrimoine vert ».

– Vernon : Etudiants et écoliers apprennent à réduire leurs déchets ensemble. Une collaboration inédite entre des étudiants en génie industriel de Normandie et deux classes d’écoliers de l’école Arc-en-ciel voit le jour.

– Vernon : C’est un bilan positif pour le club de basket de Vernon cette saison !

– Interview d’Alexandre Rassaërt, directeur du département de l’Eure et de la principale du collège Cervantes de Vernon. Le département distribue chaque année, 2 livres aux collégiens de 6ème et 4ème, afin de promouvoir la lecture chez les jeunes. BPM s’est rendu dans ce collège lors du passage des livres aux classes pour parler de cette initiative.