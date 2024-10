JOURNAL MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 00:00 / 7:23 1X

En photo : Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine.

TITRES:

– Houilles : Un adolescent de 17 ans a perdu la vie sous un train.

– Mantes-la-Jolie : LA rue Portes-aux-Saints bientôt rouverte.

– Buchelay : La barrière de péage disparaitra en décembre.

– Ecquevilly : Marche des Victoires pour Octobre Rose, samedi matin.

Interview de Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine. La commune a annoncé le renouvellement de son partenariat avec l’association The Sorority, une communauté d’entraide innovante et sécurisée, dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre.