JOURNAL MERCREDI 17 AVRIL 2024 00:00 / 7:12 1X

Aurore Delagloye, coordinatrice de projets culturels de lecture publique pour GPSEO.

TITRES:

– Saint-Quentin-en-Yvelines : La décharge sauvage de l’ile de loisirs va être évacuée.

– Verneuil-sur-Seine : Une antenne Free provoque la colère des riverains.

– Yvelines : Payer son péage chez le buraliste, bientôt possible.

– Magnanville : Le café littéraire revient samedi à la médiathèque Le Grenier des Arts.

– Interview d’Aurore Delagloye, coordinatrice des projets culturels de lecture publique de GPSEO. Le Mois des Bébés Lecteurs est un véritable temps forts dans les médiathèques et bibliothèques, et pour cette nouvelle édition, un Prix des Bébés Lecteurs sera remis.