JOURNAL MERCREDI 22 JUIN 2022 00:00 / 10:12 1X

Une des nombreuses activités proposées dans le cadre de l’Ecole S’Handifférence, mardi 21 juin à Mantes la Jolie.

TITRES :

– Fait divers : un patient a menacé un médecin au centre hospitalier de Poissy.

– Les Mureaux : le PTCE Vivre les Mureaux organise une croisière le 23 juin.

– Interview de Stéphan Champagne, maire de Saint Martin la Garenne. Il revient sur l’inauguration de la halle et des locaux associatifs et techniques dans la commune.

– Mantes la Jolie : l’ancien maire Michel Vialay aurait été sommé de rembourser des frais de représentations.

– Interview de Stéphane Rey, responsable pédagogique à l’ASM Mantois Sport en Seine. Il nous parle des journées de l’Ecole S’Handifférence, prévues les 21 et 23 juin à Mantes la Jolie.