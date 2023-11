JOURNAL MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 00:00 / 7:08 1X

Plus de 500 jeunes sont venus hier aux Métiers en Tournée à Vernon. Un peu plus de 500 nouvelles personnes sont attendues aujourd’hui.

TITRES:

– Fait divers : un homme en urgence absolue après une chute de 5 mètres, à Radepont.

– Vernon : une soirée jeu organisée à la ludothèque ce vendredi.

– Gaillon : le comité de jumelage organise son Marché de Noël ce dimanche.

– Interview de Denis Leboucher, Directeur de l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie organise une action « Les Métiers en Tournée », qui fait escale depuis hier, et jusqu’à ce soir, à l’Espace Philippe Auguste de Vernon.