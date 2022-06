JOURNAL MERCREDI 29 JUIN 2022 00:00 / 7:20 1X

L’exposition de l’artiste plasticienne Olivia Laigre est à voir au Centre Abel Lauvray jusqu’au 30 juin.

TITRES :

– Fait divers : un couple de sourds et muets a été attaqué aux Mureaux.

– Mureaux : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise propose l’initiative Culture en scène le 3 juillet à la médiathèque.

– Mantes la Jolie : l’ascensoriste Otis a été définitivement condamné après la mort du petit Othmane en 2015.

– Interview d’Emmanuelle Lemoine, professeure d’art plastique au Centre artistique municipal Abel Lauvray. Elle nous présente l’exposition de la plasticienne Olivia Laigre, et revient sur les ateliers programmés cet été au Centre.