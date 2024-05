JOURNAL MERCREDI 29 MAI 2024 00:00 / 7:02 1X

Rendez-vous le 5 juin pour une après-midi de mise en pratique des gestes qui sauvent avec la Croix-Rouge, au 66 avenue Montgomery à Vernon.

– Vernon : Le jeune entrepreneur vernonnais Quentin Brissart, vient de vivre une aventure hors du commun au Pôle Nord avec l’explorateur Mike Horn.

– Gisors : L’hôpital de la ville accueille six jeunes internes pour lutter contre le désert médical de la région.

– Vernon : Un spectacle insolite sur la Seine, aura lieu le 8 juin prochain. Ne manquez pas le spectacle acrobatique Olympia présenté par la compagnie Pôle K.

– Vernon : Le championnat des demi-finales en National 3 de twirling bâton s’est déroulée à Vernon ce week-end, les benjamines du club de la ville en duo et en équipe ont décroché la médaille d’or !

– Interview de Mireille Petit, présidente de la délégation territoriale pour la Croix-Rouge de l’Eure. A Vernon, la Croix-Rouge propose le 5 juin une formation hybride aux gestes de premiers secours. La théorie se fait en distanciel et la pratique en présentiel.