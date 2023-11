JOURNAL MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023 00:00 / 7:01 1X

Maëva Esnol, directrice de l’Action Culturelle du Centre Socioculturelle Oh ! 41 de Rosny-sur-Seine.

– Conflans-Sainte-Honorine : Six collégiens jugés à huit clos dans le meurtre de Samuel Paty.

– Les Mureaux : Procès du meurtrier présumé de Moustapha, un an après le premier procès écourté.

– Sartrouville : Deux filles de 13 et 14 ans prostituées par d’autres jeunes.

– Mantes-la-Ville : Appel aux grues en papier qui seront envoyées au Japon.

