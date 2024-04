JOURNAL MERCREDI 3 AVRIL 2024 00:00 / 7:30 1X

La signature de la Convention des Quartiers Innovants et Ecologiques à Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Buchelay : Nombreux vols de portables dans la zone commerciale.

– Yvelines : Premier département d’Ile de France en dons au Téléthon.

– Yvelines : Les chiens doivent être promenés en laisse en fôret.

– Mantes-la-Jolie : Golden Stage, spectacle de danse Hip-Hop, vendredi soir.

– Interview de Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice président de la région Ile-de-France, en charge du logement, de l’aménagement durable du territoire et du SDRIF environnemental. Une Convention des Quartiers Innovants et Ecologiques a été signé entre la région Ile-de-France et la commune de Mantes-la-Jolie, vendredi.