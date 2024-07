JOURNAL MERCREDI 3 JUILLET 2024 00:00 / 7:03 1X

La West Motors Night & Tattoo Show.

TITRES:

– Le Mesnil-le-Roi : 9 mois de prison pour apologie du terrorisme.

– Versailles : La ville annonce les stationnements et circulations impactés par les JO.

-Mantes-la-Jolie : La West Motors Night & Tattoo show à l’Ile Aumône ce week-end.

– Mantes-la-Jolie : Mantes Breaking Battle, samedi, au gymnase Albert Camus.

– Interview de Gilles Ledoux, secrétaire de l’association West Motors 78. Les amoureux de la culture US et de la Custom sont attendus dès vendredi soir pour cet évènement incontournable.