JOURNAL MERCREDI 30 OCTOBRE 2024

Les événements pour Movember commence ce samedi à Saint-Aubin-sur-Gaillon avec un tournoi de dodgeball, et ce dimanche à Saint-Marcel avec la Movember Cup.

TITRES:

– Fait divers : un camion se couche sur la route à Fleury-sur-Andelle.

– Vernon : la mairie sera fermée ce samedi.

– Vexin-sur-Epte : un spectacle de Noël gratuit pour les familles.

– Interview de Freddy Paillard, ambassadeur de Movember en France. A l’occasion de Movember, le mois de sensibilisation à la santé mentale, de prévention du suicide et de la lutte contre les cancers de la prostate et des testicules, Freddy Paillard organise plusieurs événements autour de Saint-Marcel, et Gaillon.