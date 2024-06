JOURNAL MERCREDI 5 JUIN 2024 00:00 / 7:03 1X

L’exposition « Résister – résistants d’hier et d’aujourd’hui » à la médiathèque Oh 41 de Rosny-sur-Seine.

TITRES:

– Yvelines : Sophie Primas veut un collectif d’élus contre le projet LNPN.

– Achères : Des soignants en colère depuis plus de trois semaines.

– Coignières : Cambriolage hors norme, ils découpent le toit du magasin.

– Mantes-la-Jolie : La Caravane de l’Ile de France s’installe samedi de 13h à 17h30.

– Interview de Vanessa Dapilly, chargée d’animation pour la commune de Rosny-sur-Seine. La médiathèque Oh 41 de Rosny sur Seine a eu envie de mettre en lumière la résistance en France et plus spécifiquement à Rosny-sur-Seine pendant la Seconde Guerre mondiale avec l’exposition Résister – résistants d’hier et d’aujourd’hui, de mardi jusqu’au 6 juillet.