JOURNAL MERCREDI 5 JUIN 2024

N’hésitez pas à candidater, la recherche de personnels dans cette branche est constante !

TITRES:

– Douains : Le projet d’aménagement du Normandie Parc avance à grands pas, il devrait créer 800 emplois.

– Vernon : Une deuxième Marche des fiertés se tiendra le 8 juin prochain à Vernon.

– Val d’Hazey : Un carambolage spectaculaire impliquant deux voitures et un camion a bloqué la RD 316 lundi dernier.

– Vernon : Les combattants du club de muay-thaï de la ville ont brillé lors du championnat de France les 18 et 19 mai dernier.

– Interview de Pieternella Colombe, première adjointe à la mairie de Saint-Marcel et vice-présidente de Seine Normandie agglomération pour la santé et le maintien à domicile. La ville de Saint-Marcel recrute pour faire du remplacement saisonnier, le temps de l’été, dans le domaine de l’aide à domicile.