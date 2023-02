JOURNAL VENDREDI 03 FÉVRIER 2023 00:00 / 7:05 1X

Mélie Révérend et sa mère Stéphanie proposent donc des vêtements de seconde main, à petits prix, jusqu’au 19 février.

TITRES:

– Fait divers : deux hommes écopent d’un an de prison ferme après avoir été reconnus coupables de vols aggravés dans l’agglomération de Gisors.

– Vernon : selon booking.com, Vernon est la 13ème ville la plus accueillante de France.

– Les Andelys : une journée de rencontre des métiers de la défense et de la sécurité organisée le 9 février.

– Interview de Mélie Révérend. Stéphanie et Mélie Révérend ont lancé le 20 janvier dernier leur friperie éphémère « La Seconde Main », à la Galerie Saint-Sauveur de Vernon, ouverte du mardi au dimanche jusqu’au 19 février.