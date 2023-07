JOURNAL VENDREDI 07 JUILLET 2023 00:00 / 7:03 1X

Sébastien Ratieuville (à gauche) et Samuel Prigent (à droite) nous ont présenté le maillot du SMV Handball pour la saison prochaine.

TITRES:

– Fait divers : une voiture percute deux poteaux électriques, le conducteur dans un état grave, à Evreux.

– Vernon : le Pont sera fermé pour le feu d’artifice du 13 juillet.

– Port-Mort : la Catignolle propose des balades nature en juillet.

– Interview de Sébastien Ratieuville, Responsable Communication et Evénementiel au Saint-Marcel Vernon Handball, et de Samuel Prigent, plus connu sous son nom d’artiste Mr Smuggler. Pour ses 25 ans, le SMV Handball a demandé à Mr Smuggler de designer le maillot du club.