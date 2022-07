JOURNAL VENDREDI 08 JUILLET 2022 00:00 / 7:05 1X

Noura Lefevre, adjointe en charge de l’Emploi et de la Jeunesse à la mairie de Rosny sur Seine.

TITRES :

– Fait divers : une patrouille de police a été prise à partie par cinq jeunes individus à Mantes la Jolie.

– Grand Paris Seine et Oise : la collecte de déchets végétaux est suspendue du 10 juillet au 20 août.

– Magnanville : la mairie travaille sur un projet de lutte contre les incivilités.

– Aubergenville : la Maison de Tous organise une action hors les murs pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

– Interview de Noura Lefevre, adjointe en charge de l’Emploi et de la Jeunesse à la mairie de Rosny sur Seine. Elle nous parle des jobs d’été qu’effectueront les jeunes Rosnéens pour la municipalité, du 11 au 29 juillet.