JOURNAL VENDREDI 14 JUIN 2024 00:00 / 7:03 1X

Pour plus d’informations sur cette journée normande, rendez-vous sur le site internet de l’Office de tourisme : normandie-tourisme.fr

TITRES:

– Vernon : Le Secours catholique a inauguré ses nouveaux locaux à Vernon, désormais installé aux Blanchères.

– Gaillon : Un incendie s’est déclaré le 27 mai dernier, vers midi, au 17 rue des Joncs-Marins.

– Gaillon : La borne d’achat de billets de la gare SNCF de Gaillon-Aubevoye est en panne, depuis près de trois semaines, et cela exaspère les usagers.

– Gaillon : Green Jean’s, une mini-entreprise éco-responsable qui recycle des jeans usagés en tote bags et en trousses a été lancée par des élèves de 1re STMG dans le lycée André Malraux.

– Saint-Marcel : Le club de Karaté SMK, organise un stage Kata de haut niveau jusqu’au 16 juin, animé par Ali Sofuoglu, médaillé de bronze aux JO de Pékin et numéro 1 mondial du karaté Kata.

– Interview d’Alexandra Souillard, responsable du service commercialisation et réseau des pros à l’office de tourisme Nouvelle Normandie. A quelques semaines des Jeux olympiques, l’Office de tourisme organise, le dimanche 23 juin, la troisième édition des journées normandes sous le signe du sport et du jeu de piste, entre Vernon et Port-Mort.