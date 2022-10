JOURNAL VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 00:00 / 7:05 1X

Pieternella Colombe nous rappelle que SNA agit tout au long de l’année sur la santé mentale avec son Contrat Local de Santé Mentale.

TITRES:

– Fait divers : une moto et une ambulance impliquées dans un accident à Gaillon.

– Les Andelys : la Fête de l’Automne aura lieu samedi et dimanche.

– Vernon : la Ville soutient Rouen pour sa candidature à la Capitale Européenne de la Culture 2028.

– Interview de Pieternella Colombe, vice-présidente de Seine Normandie Agglomération en charge de la santé et du bien-être des séniors. SNA se mobilise, pour la première fois, pour les Semaines d’Information sur la Santé Mentale, jusqu’au 23 octobre.