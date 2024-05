JOURNAL VENDREDI 17 MAI 2024 00:00 / 7:04 1X

L’office de tourisme Nouvelle Normandie est venu au micro de BPM parler du grand retour des croisières sur la Seine à Vernon, le 26 mai.

TITRES:

– Vernon : Deux écoles de Vernon vont expérimenter le port de l’uniforme, à Arc-en-Ciel 2 et l’école du Centre.

– Vernon : L’antenne des Restos du Cœur de Vernon a redistribué plus de quarante kilos de chocolats donnés par l’enseigne Leonidas après les fêtes de Pâques.

– Giverny : Le musée des impressionnismes de Giverny et les Franciscaines de Deauville offrent un tarif spécial à leur public jusqu’au 3 novembre 2024.

– Vernon : Le club Avenir de Vernon, brille sur le podium du Championnat de France à la 3e place avec une belle médaille de bronze.

– Interview de Marion Papin, responsable du service animation et Château-Gaillard pour l’office de tourisme Nouvelle Normandie. Les croisières sur la Seine sont de retour le 26 mai au départ de Vernon. A l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme, cette balade sur l’eau sera aux couleurs de ce mouvement pictural.