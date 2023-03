JOURNAL VENDREDI 17 MARS 2023 00:00 / 7:01 1X

Sandrine Méaux proposera des ateliers et autres animations à Vernon, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

TITRES:

– Fait divers : un véhicule percute et endommage un échafaudage, à Montfort-sur-Risle.

– Vernon : l’ITII ouvre ses portes le 25 mars.

– Les Andelys : la Frappadingue de retour le 26 mars.

– Interview de Sandrine Méaux, Créatrice de Miss et Cie, située Rue Carnot à Vernon. Miss et Cie va participer aux Journées Européennes des Métiers d’Art du 27 mars au 2 avril.