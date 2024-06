JOURNAL VENDREDI 21 JUIN 2024 00:00 / 7:11 1X

Pour plus d’informations sur la course et pour réserver sa place, rendez-vous sur le site internet de l’Ecurie Auto Château-Gaillard : eacg.e-monsite.com

TITRES:

– Gisors : La ville veut garder la main sur le futur quartier de la gare, dont le projet commence à se dessiner.

– Douains : Le Village de marques McArthurGlen Paris-Giverny a remporté le premier prix au 25e Trophées des acteurs du commerce.

– Gaillon : Treize élèves du dispositif Ulis du collège Georges d’Amboise ont relevé un défi culinaire, le 29 mai dernier.

– Gisors : Pour la première fois, Le Kave Fest inclut une journée gratuite aujourd’hui, pour la fête de la musique !

– Interview de Patrice Champroux, vice-président de l’association Ecurie Auto Château-Gaillard et organisateur technique de la Course de Côte. La ville des Andelys accueille la 24e édition de la Course de Côte le 22 et 23 juin. Cette compétition annuelle sera plus excitante que jamais grâce à des nouveautés prévues cette année !