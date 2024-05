JOURNAL VENDREDI 24 MAI 2024 00:00 / 7:11 1X

La journée des familles aura lieu au 4 rue Le Clos d’Enneval à Ménilles de 10h à 18h.

TITRES:

– Vernon : Un jeune homme de 21 ans a été jugé en comparution immédiate pour avoir provoqué un incendie, il a été condamné à deux ans de prison ferme.

– Giverny : Un tableau de Claude Monet, « Meules à Giverny », a été vendu pour près de 35 millions de dollars lors d’une vente aux enchères à New York.

– Vernon : Le restaurant inclusif K+1 a célébré son premier anniversaire avec une soirée barbecue et un concert de blues.

– La Chapelle-Longueville : La Team Eur’euse organise son premier trail caritatif le 26 mai prochain.

– Interview de Marie Dupuy, l’une des organisatrices de la journée des familles. Le 25 mai prochain, à Ménilles, c’est la journée des familles ! C’est un événement qui permet aux futurs parents et aux parents de rencontrer des professionnels de la petite enfance et de la parentalité.