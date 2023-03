JOURNAL VENDREDI 24 MARS 2023 00:00 / 7:12 1X

Aurélie Bollaert, chef de projet à la direction culture, tourisme et sport des Yvelines et Olivier Rolland, conservateur et restaurateur de sculptures, mandataire du projet.

TITRES:

– Yvelines : Appel à témoin après un accident mortel de la circulation.

– Magnanville : Deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage.

– Saint Illiers la Ville : Le site de stockage de gaz à l’arrêt pour protester contre la réforme des retraites.

– Mantes-la-Ville : Opération M’ton quartier propre prévu samedi.

– Interview de Aurélie Bollaert, chef de projet à la direction culture, tourisme et sport des Yvelines et Olivier Rolland, conservateur et restaurateur de sculptures, mandataire du projet. « Le réveil de la pierre », la restauration de quatre groupes sculptés monumentaux du château de Versailles sur l’ancien site Dunlopillo de Mantes-la-Jolie.